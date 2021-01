[아시아경제 이민지 기자] 벽산 벽산 007210 | 코스피 증권정보 현재가 2,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,700 2021.01.07 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제벽산, 페인트 테마 상승세에 5.58% ↑이제 바이러스 살균도 LED로 하자! 대형 건설사 우선공급! close 은 유기단열재 제품 생산을 홍성공장에서 대체하게 돼 화성공장에서의 가동을 중단한다고 7일 공시했다. 생산중단 분야 매출액은 413억원으로 지난 2019년 매출액 대비 9.53%에 달한다.

회사 측은 “홍성공장에서 제품생산을 대체하게 돼 화성공장 생상중단에 따른 영향은 없다”고 말했다.

