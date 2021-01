보령제약, 고혈압약 '단백뇨 감소' 추가 승인

[아시아경제 조현의 기자] 보령제약 보령제약 003850 | 코스피 증권정보 현재가 19,950 전일대비 50 등락률 -0.25% 거래량 369,740 전일가 20,000 2021.01.06 10:57 장중(20분지연) 관련기사 보령제약, 주가 1만 9150원 (1.86%)… 게시판 '북적'보령제약-바이젠셀, 림프종 치료제 공동투자·독점판매 계약보령제약-아이엠비디엑스, 액체생검 활용 치료제 개발 협약 close 은 고혈압 치료제 '카나브'(성분명 피마사르탄)가 식품의약품안전처로부터 적응증 추가 획득을 승인받았다고 6일 밝혔다.

카나브가 추가로 획득한 적응증은 '고혈압의 치료요법으로서, 고혈압을 동반한 제2형 당뇨병성 만성 신장질환 환자의 단백뇨 감소'다.

보령제약은 고혈압을 동반한 제2형 당뇨병성 만성 신장질환 환자 301명을 대상으로 카나브와 로사르탄을 각각 150명과 151명에 투여 후 24주 시점의 단백뇨 감소 효과를 비교했다.

그 결과 카나브는 제2형 당뇨병 환자의 신장병에 쓰이는 로사르탄과 동등한 단백뇨 감소 효과를 나타냈다.

카나브는 또 다른 연구를 통해 70세가 넘는 고령자에 대한 처방 시에도 안전성과 유효성을 확보했다. 이에 따라 사용상 주의사항 중 '이 약은 70세 초과의 고령자에 대한 투여 경험이 없다'는 문구를 삭제하게 됐다.

안재현 보령제약 대표는 "고령의 고혈압 환자와 고혈압을 동반한 2형 당뇨병성 만성 신장질환 환자들에게 새로운 치료옵션을 제공할 것"이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr