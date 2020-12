국민들의 많은 기대 속에 출범한 21대 국회가 저물어 가고 있다. 국회 의사당과 그 앞 올림픽대로의 불빛이 묘한 대조를 이루고 있다. 국민들은 코로나 19와 힘겹게 싸우고 있는 동안 여야는 국민들에게 도움을 주기보다 걸림돌이 됐다. 새해에는 여야가 협치하며 민생을 제대로 살피는 한 해가 되길 희망해본다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.