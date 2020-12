[신년사] 신열우 소방청장 "중앙-지방 교류 확대하고 조직기반 강화"

[아시아경제 조인경 기자] 신열우 소방청장(사진)이 소방공무원 국가직화 2년차인 새해에는 조직기반을 더욱 강화하고 발전적인 조직문화를 만들겠다고 선언했다.

신 청장은 31일 신년사를 통해 "중앙과 지방이 하나돼 발전적으로 융합하고 인적·물적 교류를 확대해 하나 된 목표를 달성하기 위해 조직력을 더욱 강화해 나가겠다"고 포부를 밝혔다.

그는 "조직이 커지고 업무가 확대되는 만큼 발생할 수 있는 문제점들에 대해서도 예방적으로 성찰하고 분석해 조직의 정체성을 강화하겠다"고 말했다.

소방의 발전과 효율적인 업무 수행을 저해하는 요소는 없애고, 소방관들의 안전에도 만전을 기한다.

신 청장은 "정책이 현장에서 실효성을 갖고 재난대응 활동을 지원할 수 있도록 불합리한 요소는 과감히 개선해 나가겠다"며 "모든 소방가족이 안전하게 활동할 수 있도록 보건안전관리 시스템을 확고히 하겠다"고 강조했다.

소방 국가직화 원년인 올해의 최고 성과로는 전 세계가 인정한 'K-방역'의 한 축인 119구급대의 활동을 꼽았다.

신 청장은 "세계가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 확산이라는 충격 속에서 매일매일 긴장되고 힘겨운 날을 보냈다"면서 "그런 중에도 우리 소방은 역사적인 성과를 거뒀다"고 회상했다.

그는 이어 "새해 코로나19 백신 접종이 시작되고 면역력이 생겨 다시 일상으로 돌아갈 수 있는 날을 손꼽아 기다린다"며 "고진감래(苦盡甘來)라는 말처럼 우리가 노력하고 땀 흘린 만큼 분명 더 좋은 열매를 얻을 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr