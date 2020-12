'올해 마지막 장' 코스피·코스닥 최고치로 장 마감

코스피 2880선 바짝…사상 최고치 또 경신

삼성전자 3.5% 상승 8만1000원으로 장 마감

[아시아경제 이민지 기자] 오는 31일 휴장일을 앞두고 코스피와 코스닥지수가 사상 최고, 연중 최고치로 올해 마지막 장을 끝마쳤다.

30일 코스피는 전일 대비 1.88%(52.96포인트) 오른 2873.47로 장을 끝마쳤다. 이날 코스피는 전 거래일보다 0.01%(0.15포인트) 내린 2820.36으로 장을 출발해 약세를 보였지만 외국인과 기관이 순매수로 전환하면서 오름세를 이어나갔다. 지수는 직전 최고치인 지난 28일 기록한 2834.59를 넘어서면서 사상 최고치 행진을 이어나갔다.

지수를 끌어올린 것은 외국인과 기관이다. 이날 코스피시장에서 외국인은 2447억원어치 주식을 샀고 기관도 1968억원어치 주식을 순매수했다. 개인은 홀로 4920억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,000 전일대비 2,700 등락률 +3.45% 거래량 29,133,607 전일가 78,300 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 '올해 마지막 주식장' 코스피·코스닥 1%넘게 상승삼성·LG전자, 나란히 4분기 '好실적' 예고삼성전자, 이시간 주가 +0.51%.... 최근 5일 외국인 574만 5449주 순매도 close 가 전일대비 3.45% 오른 8만1000원으로 장을 끝마쳤다. SK하이닉스(2.16%), LG화학(1.35%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 826,000 전일대비 4,000 등락률 +0.49% 거래량 148,693 전일가 822,000 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 '올해 마지막 주식장' 코스피·코스닥 1%넘게 상승삼성바이오로직스, 외국인 5151주 순매수… 주가 0.85%외국인·기관 순매도세에 코스피 소폭 내림세 close (0.49%), 네이버(3.36%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 628,000 전일대비 27,000 등락률 +4.49% 거래량 499,782 전일가 601,000 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 삼성SDI, 이시간 주가 +3.99%.... 최근 5일 개인 38만 9696주 순매도'올해 마지막 주식장' 코스피·코스닥 1%넘게 상승개인 국내 증시서 2.5조 순매수…코스피·코스닥 상승 마감 close (4.49%) 등도 올랐다.

이날 코스닥지수는 전 거래일보다 1.15%(11.01포인트) 오른 968.42로 마감했다. 코스닥지수는 전 거래일보다 0.00%(0.03포인트) 내린 957.38로 장을 시작했지만 개인의 순매수가 이어지면서 상승마감했다. 지수는 전일 기록한 직전 연중 고점(957.48)을 경신하며 연중 최고치로 올해 장을 끝마쳤다. 이날 지수를 끌어올린 것은 개인들이다. 개인은 이날 1234억원어치 주식을 순매수했고 기관과 외국인은 각각 358억원, 622억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 163,000 전일대비 4,900 등락률 -2.92% 거래량 4,202,299 전일가 167,900 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 정부!! ‘ㅇㅇㅇ’ 백신 대량공급 진행한다!! 숨은 급등 株제가 말했죠? 국내치료제 ‘ㅇㅇㅇㅇㅇ’ 또 한번 터진다!양도세 부과 이슈 끝나자 다시 날아오른 '젠' 형제들 close 와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 238,600 전일대비 11,500 등락률 -4.60% 거래량 1,670,905 전일가 250,100 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 셀트리온제약, 외국인 3만 1000주 순매도… 주가 -4.56%외국인·기관 순매도세에 코스피 소폭 내림세'기관 1.7조' 순매도에도 코스피 2800선 유지…코스닥 2.5%대 상승 close 은 각각 전일대비 2.92%, 4.60% 하락했다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 179,700 전일대비 2,500 등락률 +1.41% 거래량 678,411 전일가 177,200 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 '올해 마지막 주식장' 코스피·코스닥 1%넘게 상승양도세 부과 이슈 끝나자 다시 날아오른 '젠' 형제들외국인·기관 순매도세에 코스피 소폭 내림세 close (1.41%), 에이치엘비(1.20%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 357,800 전일대비 2,800 등락률 +0.79% 거래량 55,757 전일가 355,000 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 '올해 마지막 주식장' 코스피·코스닥 1%넘게 상승외국인·기관 순매도세에 코스피 소폭 내림세잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피 close (0.79%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 170,100 전일대비 1,100 등락률 +0.65% 거래량 324,231 전일가 169,000 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 개인 국내 증시서 2.5조 순매수…코스피·코스닥 상승 마감'기관 1.7조' 순매도에도 코스피 2800선 유지…코스닥 2.5%대 상승제12회 대한민국코스닥대상 대상에 파크시스템스 close (0.65%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 46,000 전일대비 550 등락률 +1.21% 거래량 466,841 전일가 45,450 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 '올해 마지막 주식장' 코스피·코스닥 1%넘게 상승동학개미운동, 두 배 오른 코스피, 공매도 금지…올 증시 10대 뉴스잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피 close (1.21%) 등은 상승했다.

김형렬 교보증권 리서치센터장은 "연말 주식시장은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 접종이 시작되면서 확산세가 종료될 수 있다는 기대감 등 희망적인 요소들이 반영됐다"며 "다음달 코스피는 2650~2850선에서 움직일 것으로 예상되며 지난 2개월간 상승속도를 높인 주도 업종의 향방이 금융시장의 변화를 체크하는데 중요하게 작용할 것"이라고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr