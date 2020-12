류경기 중랑구청장 "확실한 변화, 41만 구민의 꿈과 희망 실현"

류 구청장은 2021년 신년사 통해 "우리는 시련 속에서도 힘을 모아 코로나19로부터 중랑구민 여러분 생명과 안전을 지켜왔다"며 이같이 말해



[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장은 "코로나19 방역과 백신접종에 최선을 다하고 중랑의 복지, 경제와 교육, 문화에 힘쓰겠다"며 "중랑에 찾아온 기회를 발판삼아 행복한 미래 새로운 중랑을 더 탄탄하게 열어가겠다"고 말했다.

류 구청장은 2021년 신년사를 통해 "우리는 시련 속에서도 힘을 모아 코로나19로부터 중랑구민 여러분 생명과 안전을 지켜왔다"며 이같이 말했다.

또 민선 7기 열망인 SH공사 이전을 위한 도시계획변경, 망우리공원을 우리 손으로 가꾸기 위한 관리권 이관 등 각 분야에서 성과를 거두고 교육과 경제 기반을 탄탄하게 다졌다고 소개했다.

류 구청장은 "무엇보다 주민 여러분과 함께 도시미관을 가꾸며 더 깨끗하고 자랑스러운 도시를 만들어왔다"고 자랑했다.

------------------------------------------------------------------------

신 년 사

확실한 변화, 41만 구민의 꿈과 희망 실현

새로운 중랑은 이미 시작되고 있습니다.

존경하고 사랑하는 41만 중랑구민 여러분! 신축년 새해가 밝았습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 지난해 우리는 시련 속에서도 힘을 모아 코로나19로부터 중랑구민 여러분의 생명과 안전을 지켜왔습니다.

또 민선 7기 열망인 SH공사 이전을 위한 도시계획변경, 망우리공원을 우리 손으로 가꾸기 위한 관리권 이관 등 각 분야에서 성과를 거두고 교육과 경제 기반을 탄탄하게 다졌습니다. 무엇보다 주민 여러분과 함께 도시미관을 가꾸며 더 깨끗하고 자랑스러운 도시를 만들어왔습니다. 모두 중랑구민 여러분께서 사랑으로 함께 해 주신 덕분입니다. 진심으로 감사드립니다.

새해 중랑구의 예산은 역대 최대인 8070억원을 편성했습니다. 코로나19 방역과 백신접종에 최선을 다하고 중랑의 복지, 경제와 교육, 문화에 힘쓰겠습니다. 중랑에 찾아온 기회를 발판삼아 행복한 미래 새로운 중랑을 더 탄탄하게 열어가겠습니다. 신축년 새해에도 자랑스러운 중랑구와 함께 해 주시기 바랍니다. 새해 복 많이 받으십시오.

또 코로나의 아픔을 치유하고 다시 일어서는 희망의 2021년이 되시길 바랍니다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr