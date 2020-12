“창원다운 여성친화도시 만들겠다”

창원시 ‘여성가족부 2단계 여성친화도시’ 재지정

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 창원시는 30일 여성가족부로부터 지역정책과 발전과정에 여성과 남성이 평등하게 참여하고 여성 일자리, 돌봄 및 안전 정책을 중점적으로 추진하는 ‘여성친화도시’ 재지정 심사를 통과했다고 30일 밝혔다.

이번 결과는 2011년 1단계 지정 후 300명의 시민 주도로 여성친화도시 시민참여단 300과 13개의 시민단체와 민·관이 협력해 젠더거버넌스를 운영, 지역특화 사업 운영을 통해 지난 5년간 성과와 앞으로 5년간의 사업계획에 대해 심사를 거쳐 통과했다.?

시는 ‘모두가 행복한 젠더 시티(Gender City) 창원’ 비전 아래 ▲지속가능한 성평등 도시 ▲여성이 일하기 좋은 도시 ▲24시간 안전한 도시 ▲일과 생활의 조화로운 균형과 행복한 가족친화 환경 조성 ▲여성의 의사가 존중받고 참여와 역할을 보장 5대 추진전략으로 2단계 사업을 추진해 지속 발전 가능한 여성친화도시를 만들어 갈 계획이다.

허성무 창원시장은 “올 한해는 코로나19로 변화된 일상에서도 시와 함께한 시민참여단과 젠더거버넌스 파트너에게 감사드린다”며 “창원다운 여성친화도시 조성을 위해 창원시 전소속 공무원들을 성인지 감수성으로 무장하고, 시민들의 목소리에 귀 기울이고 성평등한 정책을 추진해 남녀노소 모든 시민이 행복한 포용 사회를 실현하겠다”고 말했다.

