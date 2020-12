목포대, 공과대학 ‘공학교육’ 인증 획득

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 국립목포대학교(총장 박민서) 공과대학(학장 강성국)은 (사)한국공학교육인증원(이하 공인원)에서 시행한 2020년도 공학교육 인증평가에서 공학교육 인증을 획득했다고 30일 밝혔다.

공인원에서는 목포대 공과대학 9개 학과(건축공학, 기계공학, 융합소프트웨어학, 전기 및 제어공학, 정보보호, 정보전자공학, 정보통신공학, 조선해양공학, 컴퓨터공학)에서 운영하는 공학교육 심화 프로그램의 공학교육 시스템을 평가하고 공학교육 인증 결과를 통보했다.

평가 결과 컴퓨터공학이 최우수한 성적으로 6년간의 인증 기간을 획득했고, 이와 함께 건축공학, 기계공학, 융합소프트웨어학, 전기 및 제어공학, 정보보호, 정보전자공학, 정보통신공학, 조선해양공학은 우수한 성적으로 3년간의 인증 기간을 획득했다.

공인원에서 시행하는 공학교육 인증제는 Washington Accord 회원국(정회원 20개국) 간 공학도가 배워야 할 공학교육의 수준을 설정하고, 실적평가에 기반한 인증을 통해 학과의 교육 수준이 국제적 수준에 동등함을 인정해주는 제도다.

목포대는 지난 2005년부터 국제적 수준의 공학교육 품질 개선을 위해 공학교육 인증제를 도입해 운영했으며 지난 7월 12일∼14일 사흘간 총 13명으로 구성된 공인원의 공학교육 인증 방문평가단이 본교를 방문해 공과대학에서 운영하는 9개 심화 프로그램을 대상으로 실질적인 평가와 조언의 시간을 가졌다.

오명호 목포대 공학교육혁신센터장은 “공인원에서 제시한 공학교육프로그램 기준과 지침에 부합하고 국제적 수준에 동등한 실력을 갖춘 공학 기술 인력을 배출하는 데 매진하겠다”고 말했다.

