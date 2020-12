하나카드, 부동산 임대관리 플랫폼 '스마트하우스'와 전략적 업무협약

전용카드 출시로

월세 신용카드 결제·부동산 특화 관리 지원

[아시아경제 기하영 기자]하나카드가 국내 프롭테크 기업 중 부동산 임대관리 플랫폼인 '스마트하우스'와 전략적 업무 협약을 체결했다고 30일 밝혔다.

스마트하우스는 국내 1등 부동산 임대관리 플랫폼으로 부동산을 소유한 임대인들을 대신해 공실 및 임대수익 제고, 임대료 수납, 임차인 민원관리 등 다양한 임대인 특화 서비스를 운영하고 있다.

양사는 스마스하우스를 이용하는 임대·임차인들에게 차별화된 혜택을 제공하고자 각 사가 보유한 역량과 경험을 공유하고 활용해 '스마트하우스 임차인 월세 전용카드(가칭)'와 '스마트하우스 임대인 전용카드(가칭)'를 출시할 예정이다.

스마트하우스 임차인 월세 전용카드는 매번 현금으로 번거롭게 납부하는 월세 결제를 신용카드로 납부 할 수 있도록 지원하고, 다양한 이벤트를 진행할 예정이다. 더불어 인테리어, 시설보수 등 부동산 관리가 부담스럽고 번거로운 임대인을 위해 부동산 특화 관리 서비스가 탑재된 스마트하우스 임대인 전용카드로 임대·임차인 모두에게 맞춤 혜택을 제공할 예정이다.

임현빈 하나카드 마케팅 본부장은 "하나카드는 이종산업 콜라보를 통해 다양한 신사업을 추진중"이라며 "이번 스마트하우스와의 전략적 업무 협약을 통해 프롭테크 플랫폼 기반 산업에도 진출해 기존에 없던 새로운 패러다임을 만들어 나가겠다"고 말했다.

