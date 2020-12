거창 청소년 상담복지센터 종합평가 최우수 기관 선정

전국 222개소에서 상위 7%만 받는 최고등급(S) 받아

앞으로도 지역사회 위기 청소년 상담·지원에 앞장 포부

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 여성가족부에서 실시한 ‘2020년 청소년 상담복지센터 종합평가’에서 거창군 청소년 상담복지센터가 최고 등급인 S등급을 받아 최우수 기관으로 선정됐다고 30일 밝혔다.

이번 종합평가는 전국 청소년 상담복지센터 222개소를 대상으로 실시 해 2017년부터 2019년까지 3년간의 실적을 평가했다.

평가내용은 위기청소년 지원기반 조성, 센터의 사업 인프라, 센터 운영성과 센터 운영 사례로써 총 4개 분야 28개 지표이다.

거창군 청소년 상담복지센터는 전국 222개소에서도 최상위 15개소에만 부여되는 S등급을 받아 지역사회 위기 청소년에 대한 상담?보호 등 지원활동 및 청소년의 건강한 성장과 복지 증진에 기여 했음을 입증했다.

아울러 ‘교육도시 거창’의 이름에 걸맞게 지역 청소년들의 보호와 건전한 성장을 위한 청소년 안전망 기반 조성에 앞장서 왔다.

지역 실정에 맞는 청소년 특성화 프로그램 추진 등이 우수사례로 선정돼 다른 지역에 비해 높은 평가를 받았다.

구인모 거창군수는 현판 전달식에서 “미래의 주인공인 청소년이 건강하게 자랄 수 있도록 상담 및 복지서비스 제공에 청소년 상담복지센터가 많은 역할을 해주심에 감사드리며 최우수 기관 선정을 진심으로 축하드린다”고 응원의 메시지를 전했다.

상담복지센터장도 “지역 내 다양한 구성원들의 따뜻한 관심과 적극적인 협조가 있어 위기의 순간들을 슬기롭게 헤쳐 나올 수 있었다”며 “앞으로도 위기청소년 지원과 성장에 한마음 한뜻으로 청소년 상담복지센터가 앞장서겠다”고 포부를 밝혔다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr