호주서 남아공발 '변이 코로나' 첫 확인

[아시아경제 조슬기나 기자] 남아프리카공화국에서 유행 중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변이 바이러스가 호주에서도 처음 확인됐다고 29일(현지시간) 호주 ABC방송이 보도했다.

보도에 따르면 호주 보건당국은 최근 해외여행에서 돌아온 뒤 브리즈번 호텔에서 격리 중이던 여성의 염기서열을 분석한 결과 이 같은 사실을 확인했다. 이 여성은 지난 22일 호주에 입국한 해외 여행객으로 2주간의 의무격리 기간 중 확진됐다. 호주에서 남아공발 변이 바이러스가 확인된 것은 이번이 처음이다.

퀸즐랜드주 보건 최고 책임자인 지넷 영 박사는 "이번에 확인된 변이 바이러스는 남아공에서 처음 발견된 종류로, 최근 영국에서 확산하는 'B117'과는 다르다"고 전했다. 남아공발 변이 바이러스는 상대적으로 더 전염성이 강한 것으로 알려져있다.

이벳 다스 퀸즐랜드주 보건부 장관은 "확진자는 선샤인코스트대 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다"며 "호텔에 있을 때부터이송 과정, 그리고 병원에 옮겨진 후에 이르기까지 적절한 조치가 취해졌다"고 설명했다.

보건 당국은 확진 여성과 같은 항공기에 탑승했던 다른 승객들의 건강 상태를 면밀히 확인 중이다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr