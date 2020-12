[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 내년 1월3일까지 '가구당 1인 코로나19 선제검사 받기' 캠페인을 벌인다고 29일 밝혔다.

가구 구성원 중 1명이 대표로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 검사를 받도록 유도하는 것이다. 혈연에 관계 없이 주거와 생계를 함께 하는 가구 구성원 중 1명이 검사를 받아 집안 감염이나 가족 간 감염 여부를 확인하려는 것이다.

일반인 선제검사는 별다른 증상이나 접촉력이 없더라도 서울시가 운영중인 61개 임시선별검사소에서 예약 없이 무료로 받을 수 있다.

서울 지역 임시선별검사소의 위치는 네이버지도나 카카오맵에서 '#임시선별검사소'로 검색하거나 120 다산콜센터(02-120)로 문의하면 된다.

