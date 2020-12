[아시아경제 박병희 기자] 장진 감독의 2인극 '얼음'이 내달 8일 세종문회화관 S씨어터에서 개막한다.

'얼음'은 잔인한 살인사건의 용의자로 지목된 열여덟 살 소년과 그 소년을 범인으로 만들어야 하는 두 형사의 이야기를 그린다. 무대에는 형사 두 명만 등장한다. 소년은 무대에 등장하지 않지만 실루엣과 목소리만으로 강렬한 존재감을 나타낸다.

'얼음'은 장진 감독 특유의 작가적 상상력과 뛰어난 이야기 구성, 긴장감 넘치는 연출이 돋보이는 작품으로 2016년 초연했다.

부드러워 보이지만 냉혈한 성격의 형사 1 역은 배우 정웅인, 이철민, 박호산이 맡는다. 거칠어 보이는 외형과 달리 인간적인 면모를 가진 형사 2 역에는 배우 이창용, 신성민, 김선호가 출연한다.

