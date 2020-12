파수, 미국 대표 제조업 그룹과 공급계약 체결

보안 솔루션 공급 및 시스템 운영 계약

[아시아경제 박형수 기자] 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 570 등락률 +7.29% 거래량 185,064 전일가 7,820 2020.12.29 09:55 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주 close 가 미국의 대표적 설비 및 기계 제조 기업집단과 제품 공급 및 시스템 운영 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.

다양한 제조부문 계열사를 가지고 전세계 20만명 이상의 종업원을 두고 있는 기업집단과 체결한 마스터 계약이라고 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 570 등락률 +7.29% 거래량 185,064 전일가 7,820 2020.12.29 09:55 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주 close 는 소개했다. 계약 대상 제품은 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 570 등락률 +7.29% 거래량 185,064 전일가 7,820 2020.12.29 09:55 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주 close 의 핵심 제품인 이디알엠(EDRM) 제품군이며, 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 570 등락률 +7.29% 거래량 185,064 전일가 7,820 2020.12.29 09:55 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주 close 는 자사 제품으로 클라우드 시스템을 구축하고 시스템 운영도 맡았다.

미국 기업집단은 그동안 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 570 등락률 +7.29% 거래량 185,064 전일가 7,820 2020.12.29 09:55 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주 close 의 경쟁사인 미국 V사 제품을 사용했다. 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 570 등락률 +7.29% 거래량 185,064 전일가 7,820 2020.12.29 09:55 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주 close 제품으로 대체하기 위해 지난 1년간 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 570 등락률 +7.29% 거래량 185,064 전일가 7,820 2020.12.29 09:55 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주 close 제품 테스트와 협상을 거쳐 최종적으로 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 570 등락률 +7.29% 거래량 185,064 전일가 7,820 2020.12.29 09:55 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주 close 를 선택했다. 계약에 따라 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 570 등락률 +7.29% 거래량 185,064 전일가 7,820 2020.12.29 09:55 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주 close 는 내년 1월 첫째주부터 시스템 구축을 시작해서 상반기 내에 클라우드 시스템 구축을 완료한다. 내년 7월부터 운영에 들어갈 계획이다.

최근 미국 솔라윈즈 해킹으로 1만 8000여개 기관이 악성코드에 감염됐다. 주요 데이터의 암호화 필요성이 부각되고 있다. 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 570 등락률 +7.29% 거래량 185,064 전일가 7,820 2020.12.29 09:55 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주 close 의 이디알엠 솔루션은 중요 정보를 먼저 암호화하고 사용자별 접근 권한을 관리하는 솔루션이다.

IT 리서치 기관인 가트너도 ‘조직 내부와 파트너를 포괄하는 데이터 중심 보안’에 관한 보고서를 통해 “이디알엠 솔루션이 데이터 중심 보안 방안 중 가장 강력하고 효과적인 솔루션”이라고 설명했다. 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 570 등락률 +7.29% 거래량 185,064 전일가 7,820 2020.12.29 09:55 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주 close 를 이디알엠 솔루션의 대표 벤더 중의 하나로 선정했다.

해외사업을 총괄하는 이강만 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 570 등락률 +7.29% 거래량 185,064 전일가 7,820 2020.12.29 09:55 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주 close 부사장은 “첫번째 프로젝트를 추진하는 과정에서 사용자 수 확대를 위한 추가 오더가 예상된다”고 말했다. 아울러 “다른 계열사들도 마스터 계약에 따라 언제든 제품과 서비스 구매 오더를 낼 수 있기 때문에 지속적인 매출 확대를 기대한다”고 덧붙였다.

파트너사도 협업을 위해 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 570 등락률 +7.29% 거래량 185,064 전일가 7,820 2020.12.29 09:55 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주 close 시스템을 사용해야 하기 때문에 향후 파트너사의 자체 보안을 위한 별도 시스템 구축 가능성도 큰 것으로 기대했다.

조규곤 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 570 등락률 +7.29% 거래량 185,064 전일가 7,820 2020.12.29 09:55 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주 close 대표는 “마침 솔라윈즈 해킹 사태 여파로 데이터 암호화의 중요성이 부각되고 있는 때에 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 570 등락률 +7.29% 거래량 185,064 전일가 7,820 2020.12.29 09:55 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주 close 가 미국 대표 기업과 솔루션 공급 및 운영 계약을 체결했다”고 소개했다. 아울러 “미국 사이버 보안시장에서 큰 반향을 일으킬 수 있을 것으로 예상한다”며 “미국시장에서 파수 파수 150900 | 코스닥 증권정보 현재가 8,390 전일대비 570 등락률 +7.29% 거래량 185,064 전일가 7,820 2020.12.29 09:55 장중(20분지연) 관련기사 스패로우, 중소기업 기술혁신개발사업 선정파수, 현대제철에 외부 협업 솔루션 구축파수, 데이터 보안 고도화 사업 잇달아 수주 close 의 이디알엠이 본격적인 확산의 전기를 마련한 것으로 생각한다”고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr