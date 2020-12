성북구, 2020 지방자치단체 혁신평가 2년 연속 우수기관 선정

공개모집 국민평가단·전문가 평가단 함께 지역의 혁신 위한 노력과 성과 평가 ▲기관장 혁신리더십 및 혁신사업 참여도 ▲자율추진 혁신과제 ▲사회적 가치 강화노력 ▲주민참여 및 주민자치 활성화 등 12개 지표 근거자료 토대로 진행

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로·사진)가 행정안전부가 주관한 ‘2020년도 지방자치단체 혁신평가’에서 2년 연속 우수기관으로 선정되는 쾌거를 이루었다.

행정안전부 혁신평가는 전국 243개 지방자치단체를 대상으로 지역의 혁신을 위한 노력과 성과를 평가한다. ▲자율혁신 ▲혁신성과 ▲혁신확산 및 국민체감의 3대 항목 내 기관장의 혁신리더십 및 혁신사업 참여도, 자율추진 혁신과제, 사회적 가치 강화노력, 주민참여 및 주민자치 활성화 등 12개 지표 근거자료를 토대로 진행한다.

행정안전부 관계자는 “이번 평가의 객관성과 공정성을 위하여 국민평가단을 공개모집, 전문가 평가단과 함께 평가를 진행한 만큼 선정의 무게가 남다르다”고 밝혔다.

성북구는 민선 7기 2주년에 접어들며 주민 삶으로 찾아가는 현장서비스를 통해 공공서비스의 사각지대를 해소하기 위해 노력, 전국 최초로 주민자치회 시범동을 운영, 쌓인 노하우로 주민자치회를 전동으로 확대하는 등 지역주민의 목소리가 정책이 돼 문제를 해결하는 성과를 이루었다는 평가를 받았다.

이 외도 역사·문화자원이 많고 다양한 문화예술사업이 활발히 추진 중인 성북구의 특성과 지역의 정체성을 보여주는 마을의 변화를 기록하기 위한 ‘성북마을아카이브 사업’, 미래의 100년을 바라보며 향후 나아갈 청사진을 구민과 함께 그린 ‘미래100년 성북선언’과 2020년 가치중심의 업무체계 개편 추진 등 성북구는 대내외적으로 일상 속 다양한 혁신을 이루는 성과를 냈다.

이승로 성북구청장은 “민선 7기 시작과 함께 주민의 작은 일상에서부터 시작하는 행정의 경험을 토대로 2021년도에도 주민 삶에 더 가까이 다가가서 불편함을 해소하는 행정을 통해 더 가까운 이웃, 더 편안한 동네, 행복성북을 만들어가겠다”는 소감을 밝혔다.

