[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 안동시는 지난 23일 ㈔수와진의 사랑더하기로부터 크리스마스 선물 차렵이불 50세트와 KF마스크 5000장을 전달받았다고 28일 밝혔다.

수와진의 사랑더하기의 크리스마스 선물은 작년에 이어 올해도 이어졌다. 선물은 저소득 가정과 복지 사각지대에 놓인 아동들과 독거노인들에게 전달될 예정이다.

권순향 '수와진의 사랑더하기' 예천지회 안동나눔단장은 "사랑과 정성을 담은 선물이 어려운 이웃들에게 조금이나마 위로가 되었으면 좋겠다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr