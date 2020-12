조선대, 가수 홍진영 석사 논문 '표절' 최종 결론

[아시아경제 이승진 기자] 조선대가 가수 홍진영이 대학 석사 논문을 표절했다고 최종 결론 내렸다.

조선대는 23일 대학원위원회를 열고 "홍진영 석사 논문을 표절로 판정해, 이에 따라 학위 취소를 위한 행정조치 절차에 착수할 예정"이라고 밝혔다.

조선대는 "2011년부터 논문지도 교수에게 부여했던 논문 표절 등 연구 윤리 위반 방지를 위한 지도, 감독 의무를 강화하고 연구 윤리 관리 시스템도 더욱 철저히 운영해 나갈 것"이라고 했다.

이에 따라 홍진영의 조선대 석사와 박사 학위가 취소될 것으로 보인다.

앞서 홍진영의 조선대 무역학과 석사학위 논문 '한류를 통한 문화콘텐츠 산업 동향에 관한 연구'는 표절 심의 사이트 '카피킬러' 검사 결과 표절률이 74%라는 언론 보도가 나오며 논란은 불거졌다.

논란이 커지자 홍진영은 사과문을 통해 "당시 관행에 따랐던 일"이라고 해명하면서 "지금에 와서 단지 몇 퍼센트라는 수치로 판가름 나니 제가 어떤 말을 해도 변명으로 보일 수밖에 없어 답답하고 속상할 뿐"이라고 밝혔다.

