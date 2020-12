[종합]"망자 폄훼해" vs "일방적 판단 말라" 변창흠 청문회서 與野 설전

'구의역 사고 막말' 논란 등 두고 충돌

"한 기관 수장이 이럴 수 없어" 野 맹공

"진위 무엇인지 밝혀야", "野가 제기할 문제인가" 與 신중론

[아시아경제 임주형 기자] 23일 열린 변창흠 국토교통부 장관 후보자에 대한 인사청문회에서 여야는 변 후보자의 이른바 '구의역 사고 막말' 논란 등을 두고 강하게 충돌했다.

이날 국회 국토교통회에서 열린 인사청문회에서 국민의힘 의원들은 의사진행발언을 통해 변 후보자의 자진 사퇴를 촉구했다. 한편 더불어민주당, 열린민주당 의원들은 변 후보자를 옹호하며 여야 간 설전을 주고 받다가 고성이 오가기도 했다.

국토위 국민의힘 간사인 이헌승 의원은 이날 의사진행발언을 신청해 변 후보자에 대해 비판을 쏟아냈다.

그는 "이 후보자의 면면을 살필수록 이게 맞는가 싶을 정도로 참담하다"며 "구의역 사고는 아무 일도 아닌 것처럼 망자를 폄훼했고, 임대주택 세입자에 대해서는 '못 사는 사람이 미쳤다고 밥을 사 먹느냐'고 했다"고 질타했다.

그러면서 "한 기관의 수장이 이럴 수가 있는가. 문제가 되니 내놓은 사과문은 달랑 석 줄이고, 일방적으로 공당을 찾아가 면피성 사과를 했다"며 "야당으로서 협치하려 인사청문회 일정에 합의했는데, 청문회를 통과의례로 생각하고 임한다면 국민의힘은 청문보고서 채택과 이후 의사일정에 응할 수 없다"고 했다.

김희국 국민의힘 의원은 "변 후보자의 언행은 오만과 편견, 허위로 점철됐다"며 "부동산 시장을 바라보는 눈은 편향됐고, 일반시민들의 보편적 감정과 너무 동떨어져 다른 나라 사람 같다"고 꼬집었다.

그러면서 "변 후보자는 오늘 즉시 자진사퇴하고, 만약 자진사퇴할 용기가 없다면 임명권자는 변 후보자의 지명을 철회해 주실 것을 요구한다"고 촉구했다.

반면 여권은 변 후보자에 대해 일방적으로 비판할 것이 아니라, 우선 해명을 들어야 한다며 신중론을 폈다.

국토위 민주당 간사인 조응천 의원은 "보도된 내용에 대해 도대체 자초지정이 뭐고 그런 얘기가 왜 나왔는지, 진위가 무엇인지 밝혀서 국민들의 의혹을 해소시키는 장이 바로 이 청문회장"이라며 "종합해서 국민들이 판단할 일이지 며칠 동안 일방적으로 보도된 내용으로만 단정을 짓고 그렇게 몰아붙일 일이 아니다"라고 반박했다.

김진애 열린민주당 의원은 "후보자를 악의적으로 집중적으로 공격하는 것을 이해 못하는 것은 아니다"라면서도 "이게 과연 국민의힘에서 제기할 수 있는 문제인가"라고 지적했다.

그러면서 "국민의힘이 어떤 당인가. 박덕흠·전봉민 등 마피아들을 생산한 당이고 평균 48억원의 재산을 보유한 정당"이라고 꼬집으며 목소리를 높였다.

이에 대해 국민의힘 의원들이 반발했고, 결국 여야 의원들 간 고성과 설전으로 이어졌다.

한편 변 후보자는 앞서 지난 2016년 서울메트로 구의역 승강장 내 스크린도어를 혼자 수리하다가 열차에 치여 숨진 김모 군 사건에 대해 "걔(김 군)만 조금만 신경 썼었으면 아무 일 없는 것처럼 될 수 없었다"고 언급한 사실이 드러나 막말 논란에 휩싸인 바 있다.

변 후보자는 전날(22일) 국회 본청 앞에 놓인 '중대재해기업처벌법 제정 촉구' 정의당 단식 농성장을 찾아 해당 발언에 대해 사과하기도 했다.

그러나 이날 농성장에 있었던 류호정 정의당 의원은 트위터에 "유가족들의 건강 상태를 고려해 방문 거절 의사를 사전에 고지했지만 (변 후보자는) 무시했다"며 "수행 비서들을 대동했고 언론사 카메라를 등에 졌다. 진의를 의심하지 않을 수 없다"고 지적했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr