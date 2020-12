민주당, '편법 증여 의혹' 전봉민 의원 일가 조사단 구성

[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당이 편법증여 의혹과 이해충돌 의혹 등으로 국민의힘을 탈당한 전봉민 의원과 가족들에 대한 조사단을 구성하기로 했다.

최인호 민주당 수석대변인은 23일 당 최고위원회의 뒤 기자들과 만나 "가칭 '전봉민 국회의원과 그 일가에 대한 불법 비리 조사단'을 즉각적으로 구성하기로 했다"고 밝혔다.

조사단장은 전재수 의원과 김회재 의원이 공동으로 맡기로 했다.

최 수석대변인은 “구성 직후에 부산시당에 꾸려진 (진상조사) 특위와 결합해 전봉민 의원과 그 일가의 각종 불법, 탈법 행위에 대한 전면적인 조사에 착수하기로 했다”고 설명했다.

또 회의에서 전 의원 일가의 불법 문제를 심각한 사안으로 간주하고, 단순히 탈당으로 끝날 사안이 아니라는 의견이 공유됐다며, “앞으로 국회에서 이런 문제가 재발되지 않도록 모든 수단을 대응해 나가기로 했다”고 덧붙였다.

민주당은 아울러 당 소속 의원이 법안을 발의하기 전 원내지도부와의 협의를 강화하도록 했다. 최근 진성준 의원이 ‘1가구 1주택 보유·거주'를 골자로 하는 주거기본법 개정안을 발의하면서 '사회주의적 발상'이란 논란이 불거지자 이를 의식한 조치다.

최 수석대변인은 '진 의원 관련해서인가'라는 질문에 "그런 부분도 있다"고 답했다. 그러면서 "모든 법안에 대해 상의한다는 차원보다는 정책위와 원내대표단의 활동에 영향을 주기 때문에 사전·사후 협의가 필요하다"며 "가급적 자발적으로 하는 게 중요하다. 원내대표단과 정책위도 본인들에게 이러한 분위기를 환기시키자는 논의가 있었다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr