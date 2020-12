주호영 “변창흠, 임명 강행하면…사법절차로 갈 수밖에 없어”

靑, 5부 요인 초청에…"사법농단의 단면"

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 23일 변창흠 국토교통부 장관 후보자에 대해 “만약 변 후보자의 임명을 강행하면 청문 준비 과정에서 드러난 여러 법률적 문제들에 대해 사법절차로 갈 수밖에 없다”며 “변 후보자가 자진사퇴하든지 문재인 대통령이 지명을 철회할 것을 강력히 요구한다”고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 국회에서 기자간담회를 열고 “부적절한 처신과 망언뿐만 아니라 지인 일감 몰아주기, 장녀의 허위 인턴 의혹, 아파트 ‘영끌’ 매수 등 (개인적 흠결을) 나열할 수가 없을 정도”라며 “오늘 하루 청문회만 지나면 된다는 계산으로 국회와 국민들을 모독하지 말길 바란다”며 이같이 말했다.

주 원내대표는 문재인 대통령이 김명수 대법원장, 유남석 헌법재판소장 등 5부 요인을 청와대에 초청한 데 대해서는 “대통령은 검찰총장과 법무부가 첨예하게 대립하고, 징계처분을 재가한 상황에서 당사자이기도 하다. 위헌심판은 헌재소장이 직접 재판에 관여하는 재판관”이라며 “사법농단이 다른 것이 아니다. 권력의 힘으로 재판 맡은 사람을 불러들여 대화하고 식사하는 것 자체가 사법농단의 가장 중요한 단면”이라고 지적했다.

주 원내대표는 은수미 성남시장 선거캠프 자원봉사자 7명의 시립 도서관 공무직 부정채용 의혹에 이어 또 다른 캠프 출신 인사 27명이 성남시와 산하기관에 부정채용 됐다는 의혹이 추가로 제기된 것과 관련해 “더불어민주당 자방자치단체장 있는 자치단체에 이와 유사한 일 많을 것이라고 보고 전수조사 들어갈 것”고 밝혔다.

주 원내대표는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 문제와 관련해 “OECD 37개국 가운데 우리나라가 백신 확보 수준이 34위로 거의 꼴찌에 가깝다”며 “백신 문제는 세계 각국이 모두 대통령의 일로 돼있다. 문 대통령은 말로만 백신 확보하라고 되는 게 아니라 직접 나서서 본인 책임 하에 백신을 구해야 되는 것”이라고 밝혔다.

주 원내대표는 “임진왜란 때 책임을 전가하고, 백성을 버리고 의주로 피난을 간 선조나, 서울을 사수하겠다고 방송하고는 혼자서만 남쪽으로 간 이승만 전 대통령은 지도자의 책임 방기의 대표적 예”라며 “백신 확보 관련해 문 대통령이 이런 지도자의 사례로 남지 않길 바랄 뿐”이라고 말했다.

주 원내대표는 중대재해기업처벌법에 대해 “민주당에서 낸 법안만 세 개”라며 “우선 민주당이 법안을 단일안으로 정리해주면 저희는 논의에 임할 것”이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr