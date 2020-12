GV70, 흥행 돌풍…개소세 혜택 업고 첫날 1만대 넘게 계약

[아시아경제 성기호 기자] 제네시스의 첫 중형 스포츠유틸리티차량(SUV) GV70가 흥행 돌풍을 이어 가고 있다. 현대자동차 프리미엄 브랜드 제네시스는 GV70가 판매 첫날인 지난 22일 계약 건수가 1만대를 넘었다고 23일 밝혔다.

앞서 지난 3월에 앞서 출시된 제네시스 G80의 경우 첫 날에 2만2000대를 돌파했고, GV80의 경우 첫 날에 1만4000대를 넘어섰다.

GV70는 내년까지 제네시스가 계획 중인 6개 라인업 중 5번째 차량이자 지난 1월 출시된 대형 SUV 모델 GV80에 이은 제네시스의 두번째 SUV 모델이다. 고객 인도는 내년 초부터 이뤄질 예정이다.

GV70는 이달 8일 온라인을 통해 전 세계에 동시에 공개가 이뤄졌다. 역동적인 이미지를 강조한 외장 디자인, 제네시스 고유의 여백의 미를 가장 극적으로 살린 운전자 중심의 내장 디자인, 안정적인 주행 감성과 운전의 즐거움을 주는 동력 성능을 고루 갖춘 것이 특징이다. 또 각 모델에 전자식 차동제한장치(e-LSD), 스포츠 전용 휠 등이 포함된 스포츠 패키지를 운영해 다이내믹한 이미지를 부각시켰다.

이와 함께 정부의 개별소비세 인하 기간 연장으로 판매가격도 당초 책정가보다 낮아졌다. GV70의 가격은 ▲가솔린 2.5 터보 모델 4791만원 ▲가솔린 3.5터보 모델 5724만원 ▲디젤 2.2모델 5036만원부터 시작한다.

자동차업계에서는 GV70가 본격적으로 판매되면서 국내 고급 중형 SUV시장이 현재 연간 2만대에서 크게 확대될 것으로 기대하고 있다.

한편 제네시스는 2015년 브랜드 론칭 후 G90, G80, G70 등 세단 라인업에 이어 올해 초 첫 SUV인 GV80를 출시했다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr