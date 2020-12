[아시아경제 이지은 기자] 하태경 국민의힘 의원이 야권 단일후보를 뽑기 위해 100% 시민경선을 하자고 주장했다.

하 의원은 23일 페이스북에서 "당외 인사들에게도 공정한 기회를 보장하기 위해 당원투표를 빼고 100% 시민경선을 채택해야 한다"며 이같이 말했다.

그는 "문재인 정부에 대한 감시와 견제세력이 되어달라는 국민의 뜻에 화답하기 위해서는 당의 문호를 활짝 열고 중도 인사들과 폭넓게 연대하는 개방과 확장 전략을 써야 한다"며 "국민 후보, 야권 단일후보를 뽑는 방법은 열린통합경선"이라고 강조했다.

하 의원은 "경선 시작부터 당내 인사들뿐 아니라 국민의당 안철수, 무소속 금태섭 등 당외 인사들과 함께 뜻을 모았다고 널리 알려야 한다"며 "우리 당이 과감히 기득권을 내려놓고 오로지 국민의 뜻만 귀하게 받들 때 야권 승리의 길을 열어젖힐 수 있다"고 말했다.

