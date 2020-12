바이든 "코로나 최악 안왔다‥현금 또 지급 할 것"

취임 후 현금 지급 포함 경기부양 법안 추진 약속

"규모는 협상해봐야"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 취임 후 추가 경기 부양 법안 처리를 강력하게 시사했다. 특히 더 많은 현금을 직접 국민들에게 지급해야 한다는 점도 강조했다.

바이든 당선인은 22일(현지시간) 델라웨어주 월밍턴에서 기자회견을 하며 "내년 1월 취임 후 현금 지급이 포함된 경기부양 법안을 제안하겠다"고 밝혔다. 그는 "어제 의회가 할 일을 했다. 내년에도 협상 테이블에 돌아와야 한다"고 요구했다.

이에 대해 미 언론들은 바이든 당선인이 하루 전 미 의회가 600달러의 현금지급이 포함된 9000억달러 규모의 추가 경기부양 법안을 처리했지만 이로는 부족하다는 입장을 밝힌 것으로 풀이했다. 그는 9000억달러를 더 큰 규모의 부양 법안을 위한 '계약금(downpayment)'으로 설명하기도 했다.

바이든 당선인은 자신이 마련할 경기 부양 대책 규모에 대한 질문에는 "협상에 달렸다"고 설명했다.

민주당 측은 애초 2조달러 규모의 부양 법안을 희망했지만 공화당의 반대 속에 9000억달러 합의에 만족해야 했다. 바이든 당선인은 금액에 대한 의견차로 부양 법안 합의가 지연되자 금액이 적더라도 합의를 마련해야 한다는 입장을 밝힌 바 있다.

이와 관련 뉴욕타임스는 트럼프 대통령이 2000달러의 현금지급을 희망했다는 보도를 인용하며, 바이든 당선인과 트럼프 대통령이 국민들에 대한 현금 지급에는 같은 생각을 하고 있다고 전했다.

하루 전 코로나19 백신을 접종한 바이든 당선인은 이날도 코로나19 확산으로 인한 최악의 상황이 아직 도래하지 않았다고 강조했다.

바이든 당선인은 "우리의 가장 어두운 시절은 아직 오지 않았다. 지나간 게 아니다"라면서 미국인들이 마음을 단단히 먹고 준비해 달라고 당부했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr