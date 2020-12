[아시아경제 박준이 기자] 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 189,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 189,300 2020.12.23 08:32 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-22일[e공시 눈에 띄네]코스닥-21일대웅 "제조공정도 도용 안해" vs 메디 "나보타 폐기해야" close 가 대전식품의약품안전청으로부터 의약품 잠정 제조중지 및 판매중지 명령을 받았다고 23일 공시했다.

메디톡스는 “제조해 판매 중인 ‘이노톡스주(클로스트리디움보툴리눔독소A형)’에 대한 약사법 위반사항이 식품의약품안전처로 통보됐다”며 “약사법 제71조에 따른 잠정 제조중지 및 판매중지 명령을 받았다”고 설명했다.

메디톡스는 향후 제조·판매중지 명령에 대해 효력정지 신청 및 취소 소송을 제기할 예정이다.

