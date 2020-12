영등포구 인권지킴이 모집

24일까지 구민 인권지킴이 15명 모집… 임기는 위촉으로부터 1년 인권침해·보호 모니터링 및 인권정책 제안 등 구민을 대표하는 인권활동 전개

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 인권정책 수립·시행에 구민의 참여를 활성화, 구민 의견을 적극 반영하기 위해 24일까지 구민 인권지킴이단을 모집한다.

구민 인권지킴이단은 총 35명 내외로 구성, 이번 신규 모집인원은 15명이다. 인권에 관심 있는 구민이라면 누구나 신청 가능하다.

모집 기간은 24일까지며, 활동 기간은 위촉일로부터 1년이다.

위촉된 인권지킴이들은 ▲인권침해·보호 모니터링 ▲인권정책 제안 및 인권네트워크 구성 등을 통해 인권 관련 의견 수렴이 필요한 사항에 구민을 대표로 적극 협조하는 역할을 맡는다.

또 인권영화 감상·인권현안 공유 및 스터디 등을 위한 학습동아리 활동 등을 수행, 일상에서 느끼는 인권침해 및 불편사항 발굴·개선에 앞장선다.

뿐 아니라 민주화 운동 등 국내 인권 발전의 역사가 깃든 명소를 돌아보는 인권현장 탐방, 세계인권선언문 알리기 캠페인 등 구민들의 인권 의식을 높이기 위한 다양한 활동을 펼칠 계획이다.

신청을 원하는 구민은 구청 홈페이지 공고란에 게시된 신청서 및 자기소개서를 작성해 이메일(shinkim1@ydp.go.kr) 또는 팩스로 제출하면 된다.

코로나 확산 방지를 위해 비대면 접수만 가능하다.

구는 인권에 대한 이해도, 인권활동 경력, 거주지(동), 성별, 연령, 업무분야 등에서 다양성을 고려한 자체 심사를 거쳐 대상자를 최종 선정, 내년 1월 중 개별 통지할 계획이다.

구 인권지킴이 양성과정 수료생 또는 주민인권학교 2기 이상 수료생의 경우 선발 시 우대한다.

한편 올해 선발한 2기 인권지킴이들에게는 코로나19 사회적 거리두기로 활동이 제한된 점을 고려, 이번에 지원할 경우 별도의 심사 없이 당연 선발로 활동 기회를 준다.

채현일 영등포구청장은 “인권지킴이들은 구민들을 대표해 인권 활동을 펼치며 인권이 널리 신장되는 지역사회를 조성하는 데 여러 의견과 도움을 주고 있다”며 “서로 다름이 차별받지 않고 소수가 배척받지 않는 사람이 먼저인 영등포구를 구민과 함께 만들어 갈 것”이라고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr