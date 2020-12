[아시아경제 강나훔 기자] 국일제지 국일제지 078130 | 코스닥 증권정보 현재가 5,200 전일대비 170 등락률 -3.17% 거래량 6,900,553 전일가 5,370 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 《시선집중》 전문가들 집중 매수! 비밀 종목 공개한다! ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제국일제지, ‘2020 대한민국방위산업전’ 참가 close 는 생산동 일부 화재로 인한 중단을 사유로 생산을 중단한다고 21일 공시했다.

생산중단 분야는 국일제지 아산공장이며 생산재개 예정일자는 미정이다.

사측은 "재고를 확보하고 있으므로 정상적인 영업활동에는 영향없다"고 밝혔다.

