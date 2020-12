[아시아경제 오주연 기자] 녹십자셀 녹십자셀 031390 | 코스닥 증권정보 현재가 55,800 전일대비 2,500 등락률 +4.69% 거래량 2,710,446 전일가 53,300 2020.12.21 15:30 장마감 관련기사 녹십자셀, 주가 5만 4200원.. 전일대비 1.69%녹십자셀, 주가 5만 4000원.. 전일대비 0.19%국내치료제! 급등랠리! 다음 사용승인은? 지금 잡아야 오릅니다 close 은 식품의약품안전처로부터 췌관선암환자에서 절제 수술 후 젬시타빈 단독 보조요법 대비 이뮨셀엘씨주와 젬시타빈 병용 요법의 제 3상 임상시험 계획을 승인받았다고 21일 공시했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr