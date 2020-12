[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 현아가 특유의 카리스마를 발산했다.

현아는 19일 인스타그램에 자신의 사진 여러 장을 올렸다. 매력적인 헤어스타일과 몸매가 돋보인다.

현아는 가수 던과 공개 열애 중이다. 지난 8월 새 앨범 발표를 앞두고 있었으나 미주신경성 실신 증상으로 컴백을 연기했다

