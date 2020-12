동국제강, 여성가족부 '가족친화경영' 인증

[아시아경제 오주연 기자] 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 8,140 전일대비 40 등락률 +0.49% 거래량 554,737 전일가 8,100 2020.12.21 12:24 장중(20분지연) 관련기사 동국제강 4세 장선익 "최우선 목표는 직원 안전과 친환경"동국제강, 노사화학격려금 자사주 97만주 지급동국제강, 질소산화물 80% 줄이는 설비 5기 추가 도입 close 은 여성가족부로부터 가족친화경영 인증기업으로 선정됐다고 21일 공시했다. 회사 측은 "자녀의 출산 및 양육 지원제도, 육아기 근로시간 단축제도, 임직원 가족 의료비지원, 자녀입학돌봄휴가, '패밀리 데이'를 통한 정시 퇴근 유도 등 다양한 가족친화 제도를 운영하면서 근로자의 삶의 질과 국가 경쟁력 향상을 위해 선도적인 역할을 한 공로를 인정받았다"고 설명했다.

