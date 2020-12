파주운정3·오산 '공공지원 민간임대주택' 사업자 공모

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 21일 한국토지주택공사(LH)가 보유하고 있는 파주운정3, 오산오산 등 2개 지구에 '공공지원 민간임대주택'을 건설하기 위한 사업자 공모를 오는 23일 공고한다고 밝혔다. 사업 참가의향서는 내년 1월 5~6일 접수한다.

공공지원 민간임대주택은 주변 시세에 비해 낮은 임대료가 장점이다. 일반주택은 시세의 95% 이하, 청년주택은 시세의 85% 이하다. 무주택자에게 우선 공급하고, 20% 이상은 청년·신혼부부에게 특별공급한다.

파주운정3 A-3 지구는 부지가 총 7만928㎡다. 이곳에 전용면적 60㎡ 이하와 60~85㎡ 공동주택 1222세대를 공급할 계획이다. 서울-문산고속도로와 77번 국도(자유로)를 통해 인접 시·군·구로의 접근이 쉽고, 사업지구 남측 약 2㎞ 지점에는 운정역(경의중앙선)이 위치한다.

지산초등학교, 한가람중학교, 지산고등학교가 가깝고, 병원과 대형마트, 영화관, 음식점 등 생활편의시설과 가람도서관, 운정호수공원, 운정체육공원 등도 인근에 있다. 파주 LG디스플레이, 출판단지 등 산업단지와 일산신도시로부터 유입이 예상되고, 수도권광역급행철도(GTX)-A, 제2외곽순환도로 개통 등 교통접근성도 개선될 전망이다.

오산오산 1BL 지구에서는 총 1만7738㎡ 부지에 전용면적 60㎡ 이하, 60~85㎡의 공동주택 366세대를 공급할 계획이다. 경부고속도로 오산 요금소로의 접근이 편리하고, 지하철 1호선 오산대역(약 1.8㎞)과 오산역(약 2㎞)이 가깝다. 광역버스로 강남역까지 1시간20분이면 이동할 수 있다.

운천초·중·고등학교와 보건소, 경찰서, 시청이 인근에 있고 스포츠센터, 종합운동장, 근린공원 등의 이용도 편리하다. 인근에 오산대학교가 있고, 북측으로는 동탄산업단지가 있어 편리한 정주 여건과 더불어 임차수요가 많을 것으로 예상된다.

LH는 오는 23일 사업자 공모를 공고하고, 참가의향서는 내년 1월 5~6일 접수한다. 참가의향서를 제출한 사업자에 한해 내년 2월24일 사업계획서를 제출받아 3월 중 심사를 통해 우선협상대상자를 선정한다. 선정된 우선협상대상자는 주택도시보증공사(HUG)와 구체적인 사업 협의 후 절차를 거쳐 본격적으로 사업을 추진하게 된다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr