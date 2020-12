피죤, 과일향 담은 '스프레이 보타닉' 출시

[아시아경제 조유진 기자] 종합생활용품기업 피죤(대표 이주연)이 강력탈취 성분에 싱그러운 과일향을 더해 만든 섬유탈취제 ‘스프레이 피죤 보타닉’ 2종(애플밤, 바나나나)을 출시한다고 21일 밝혔다.

이번 신제품은 보타닉의 매력과 섬유탈취제의 장점이 어우러진 색다른 매력의 제품이다. 이전에 출시된 ‘스프레이 피죤’처럼 강력탈취와 정전기 방지 효과가 있으며 싱그럽고 상쾌한 보타닉 향을 더해 남녀노소 모두가 안심하고 사용할 수 있다.



스프레이 피죤 보타닉은 상큼하고 싱그러운 애플 향을 담은 ‘애플밤’과 달콤하고 부드러운 바나나 향이 특징인 ‘바나나나’ 2종으로 구성되어 소비자가 취향에 따라 선택해서 사용할 수 있다.

또한 냄새 원인 분자를 중화시켜 탈취력을 높여주는 ‘카테킨’을 함유하고 있는 100% 녹차씨 오일을 넣었으며, 성분 안전성에 민감한 소비자들이 안심하고 사용할 수 있도록 공인기관을 통해 10가지 유해물질 무첨가 인증도 받았다.

한편 피죤은 창립 초부터 지켜온 친환경 경영 철학에 따라 이번 신제품에도 에코패키지를 적용했다. 재활용 용이성을 고려해 ‘재활용 우수’ 등급의 무색 용기를 사용했으며 패키지에 에코절취선을 적용해 소비자들이 보다 편리하게 재활용 분리를 할 수 있도록 한 것이 특징이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr