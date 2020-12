권은희 “안철수, 국민의힘 입당 좋은 선택 아냐”

"대한민국 위기 상황…野 정치인생 걸어야"

[아시아경제 임춘한 기자] 권은희 국민의당 원내대표는 21일 내년 서울시장 보궐선거 야권 단일 후보 선출 방식과 관련해 “지금 현재의 상황으로 봤을 때 (안철수 대표의 국민의힘 입당은) 좋은 선택은 아닌 것 같다”고 밝혔다.

권 원내대표는 이날 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에서 ▲막판 단일화 ▲국민의힘 입당 후 경선 ▲범야권 후보 헤쳐 모여 방식 등 단일화 방법에 대해 “국민의힘도 마찬가지로 어떤 방법이 가장 좋을 것인가 의견들이 다양하게 분출이 되고 있는 상황이어서 논의를 해 봐야 할 것 같다”며 이같이 말했다.

권 원내대표는 '안 대표의 국민의힘 입당시 다 같이 가는 것이냐'는 질문에는 “저희들은 좋은 선택은 아니라고 보고 있기 때문에 구체적으로 논의를 해 본 사실은 없다”고 답했다.

권 원내대표는 정청래 더불어민주당 의원이 ‘완주는 못할 것’이라고 한 것에 대해 “본인의 바람을 이야기한 것”이라며 “본인들의 귀책사유로 후보를 내지 못할 당이 당헌까지 고쳐가면서 후보를 냈다. 그런 당이 뭐라고 할 수 있는 상황이 전혀 아닌데 그것조차 모르고 있는 것 같아 안타깝다”고 밝혔다.

권 원내대표는 안 대표의 출마 배경에 대해서는 “지금 야권의 모든 정치인들이 정치 인생을 걸어야 할 정도로 대한민국의 위기 상황”이라며 “안 대표 개인 뿐만 아니라 야권의 정치인이라면 정치인생을 걸어야 되는 상황”이라고 말했다.

