한미약품 오너 2세 임주현·임종훈, 사장 승진…"세 자녀 모두 사장"

한미약품 그룹 창업주 고(故) 임성기 회장의 세 자녀가 일제히 한미약품 사장에 올랐다.

한미약품그룹은 20일 2021년 임원 승진 인사를 발표하고, 임주현·임종훈 부사장 남매가 한미약품 사장에 선임됐다고 밝혔다.

임주현 신임 사장은 글로벌 전략과 인적자원 개발(HRD) 업무를 담당했다. 임종훈 신임 사장은 경영기획과 최고투자책임자(CIO)의 업무를 맡아왔으며, 한미헬스케어 대표이사를 겸직하고 있다.

이로써 임성기 회장의 세 자녀(2남 1녀) 중 첫째인 임종윤 한미약품 사장에 이어 임주현·임종훈 남매가 사장에 모두 선임됐다.

임종윤 한미약품 사장은 지주회사인 한미사이언스 대표이사 사장도 겸하고 있다.

현재 한미약품은 전문경영인인 우종수·권세창 대표이사 사장이 이끌고 있다.

제약업계 관계자는 "고 임 회장의 3남매 모두 경영 전면에 나서면서 2세간 경쟁체제도 본격 이뤄질 것"이라고 말했다.

