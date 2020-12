올해 IPO 청약 증거금 300조 몰려…"내년도 예산안 절반 육박"

6조원 공모에 청약 증거금 300조 몰려

내년도 예산안 절반 육박하는 수준



5조원 이상 몰린 종목 12개 달해…지난해 1곳

내년 크래프톤, 카카오뱅크, SK바이오사이언스 대기

[아시아경제 이민지 기자] 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에도 풍부한 유동성에 개인 투자자들이 기업공개(IPO) 시장에 몰리며 수십조원의 청약 증거금이 몰린 것으로 나타났다.

20일 금융투자업계에 따르면 올해 IPO 시장이 막을 내린 가운데 신규 상장한 기업은 총 76곳(기업 인수·합병 스팩 제외)으로, 공모금액 5조7000억원에 청약 증거금은 총 295조5000억원이 몰렸다. 올해 IPO 시장은 지난 16일 나노 소재 기술 기업 석경에이티를 마지막으로 막을 내렸다.

이는 100조원이 되지 않았던 2019년(76곳)과 2018년(78곳)의 3배가 넘는 수준이다. 증거금에 대한 공식 통계는 없지만, 역대 가장 큰 규모인 것으로 추정된다. 우리나라 주식시장 시가총액 2위 SK하이닉스(86조2000억원)부터 6위 네이버(46조4000억원)까지 시총을 합친 것(18일 기준, 291조)보다 많은 수준으로 내년도 우리나라 전체 예산(558조원)의 절반을 넘어선 것으로 집계됐다.

5조원 이상의 증거금이 몰린 종목은 12개에 달했다. 지난 2018년과 2019년에는 각각 1종목에 불과했다. 카카오게임즈에는 58조5000억원이 몰렸고 빅히트와 SK바이오팜에는 각각 58조4000억원과 30조9000억원이 몰렸다. 지금까지 역대 최대 청약 증거금은 2014년 12월 제일모직의 30조원이었다.

1주를 잡기 위한 경쟁률도 치열했다. 카카오게임즈는 1524대 1, 빅히트는 607대 1, SK바이오팜은 323대 1를 기록했다. 이외에도 지난 7월 청약한 피부미용 의료기기업체 이루다의 경쟁률은 3039대 1, 자원관리시스템(ERP) 개발업체인 영림원소프트랩은 2500대 1에 이르는 경쟁률을 기록했다.

IPO 시장이 큰 흥행몰이를 한 것은 사상 최저 금리 등으로 유동성이 풍부해졌기 때문이다. 특히 지난 6월 청약한 SK바이오팜의 성공이 도화선이 됐다. SK바이오팜은 공모가가 4만9000원이었으나, 상장 직후 주가는 연속 상한가를 기록하며 한때 20만원을 넘기도 했다.

이런 올해 IPO 시장 열기는 내년에도 이어질 전망이다. 게임업체 크래프톤, 백신 전문기업 SK바이오사이언스, 카카오 계열사인 카카오뱅크·카카오페이·카카오페이지, LG화학의 배터리 사업이 독립한 LG에너지솔루션 등이 내년 IPO를 추진하고 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr