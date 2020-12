"文 지지층 40%, 대체 어떤 멘탈 가졌길래"…'빠리의 택시운전사' 홍세화의 일갈

[아시아경제 최은영 기자] '나는 빠리의 택시운전사' 저자로 유명한 진보 지식인 홍세화 씨가 한 언론사와의 인터뷰에서 "문 대통령이 왜 집권했는지 모르겠다"며 "지지층 40%가 어떤 멘탈을 가지고 있는지 모르겠다"고 강하게 비판했다.

19일 홍세화는 신동아와의 인터뷰에서 "문재인 대통령이 왜 집권했는지 잘 모르겠다"며 "무슨 국정 철학을 갖고 있고, 무슨 정치 철학을 갖고 있는지, 무슨 미래 청사진을 갖고 있는지 보이질 않는다"고 비판했다.

그러면서 "지금 만들려는 공수처는 누구를 위한 것인가. 더 큰 권력일 뿐이다. 프랑스에서는 검찰이 기소를 독점하지 않고 범죄 피해자가 직접 소추할 수 있는 사소권을 인정함(사인소추제도)으로써 검찰의 공소권 남용을 제한한다"라며 "이렇게 시민적 통제가 가능한 제도를 만드는 것이 민주적 통제이고 국회가 할 일이고 검찰개혁이다. 그런데 지금은 '윤석열만 제거하면 된다', '싫으면 내 편에 서라'가 검찰 개혁이 돼버렸다"고 꼬집었다.

이어 "국정 최고지도자라면 국민 사이에 의견이 분열돼 있는 현안에 대해 자신의 뜻을 피력하고 토론하고 설득하고 추진하고 돌파해야 한다. 욕 먹을 각오를 해야한다"며 "그런데 정치가 팬덤화 되다 보니 비판적인 목소리는 아예 외면한다"고 일갈했다.

홍 씨는 지난 달에도 문 대통령을 비판하는 '우리 대통령은 착한 임금님'이라는 칼럼을 한겨레 신문에 기고한 바 있다. 그는 "(문 대통령 지지층으로부터) 평생 먹을 욕을 다 먹었다. 나이 칠십이 넘은 내게 '헛소리 그만하고 (파리로) 가서 택시운전이나 하라더라"며 "하지만 지금 대통령을 보면 제 뜻이 잘 전달되지 않은 것 같다"고 말했다.

홍 씨는 현정권 출범 후 여러차례 여권을 비판해왔다. 그는 현 정부의 핵심부에 있는 586운동권을 향해서도 "제대로 공부를 한 것도 아니고 실제로 돈 버는 게 얼마나 어려운지도 모르는 민주건달"이라며 "지금 보수는 보수가 아니듯, 진보도 진보가 아니다"라고 지적했다.

그러면서 박근혜 대통령 때 '친박', '진박' 하는 게 우스웠는데 이 정권에선 '조국 수호'라니, 왜 한 사람을 수호하나"라며 "그것도 하면 안 되는 일까지 총동원해 '기회의 사재기'를 한 가족을 위해, '우리가 정경심이다!'라고 외친다. 도대체 이런 일을 지지하는 40%가 어떤 멘탈을갖고 있는지 궁금하다"라고 목소리를 높였다.

대표적인 진보 성향 지식인으로 꼽히는 홍씨의 인터뷰에, 진중권 전 동양대 교수도 19일 페이스북에 해당 기사를 링크하며 "홍세화 선생이 민주주의를 파괴하는 민주달건이들에게 포문을 열었다"고 맞장구쳤다.

한편 홍세화는 서울대학교 외교학과를 나와 1979년 남민전 사건에 연루되어 프랑스로 망명했다. 1999년 귀국했다가 2002년 한국으로 영구 귀국하여 언론인, 작가, 교육인 등으로 활동하였다. 프랑스 망명 생활 중에 쓴 책인 《나는 빠리의 택시운전사》의 저자로 유명하다.

