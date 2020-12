서울 어제 코로나 확진자 384명…연일 400명 안팎

[아시아경제 김은별 기자] 서울의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 하루 확진자가 연일 400명 안팎을 기록하고 있다.

19일 중앙방역대책본부에 따르면 전날 서울에서 발생한 코로나19 신규 확진자 수는 384명이다. 해외 유입 2명을 제외한 382명이 지역 발생, 즉 국내 감염이었다.

주요 집단감염 중 구로구 요양병원에서 15명, 성북구 교회 8명, 동대문구 교회 6명, 강서구 교회 4명, 동대문구 병원 3명 등 곳곳에서 신규 확진자가 발생했다. 기타 확진자 접촉은 171명, 감염경로 조사 중은 153명 추가됐다. 타 시ㆍ도 확진자 접촉은 16명이었다.

확진자 수는 서울 일일 확진자 역대 최다 기록인 지난 16일의 423명보다는적지만, 여전히 확산세는 이어지고 있다.

서울의 하루 확진자 수는 이달 2∼10일 262명→295명→235명→254명→244명→213명→262명→251명→252명으로 200명대를 이어가다가 11∼12일 362명→399명으로 뛰어올랐다. 이후 13일(219명) 잠시 주춤했으나 14일부터 251명→378명→423명→398명으로 다시 폭증했다.

18일의 384명은 역대 네 번째로 많은 기록이다. 이달 2∼18일 하루 확진자 수는서울의 역대 1∼17위 기록에 해당한다. 지난달까지 최다 기록은 212명(11월 25일)이었다.

검사 건수는 18일 5만2346건으로 급증했다. 서울의 일일 검사 건수는 이달 13일까지 1만건 내외였다가 임시선별검사소가 설치된 14일 2만 건을 넘었고 17일 3만4907건이었다. 검사 건수가 크게 늘면서 양성률은 18일 1.1%로 감소했다.

서울 내 코로나19 사망자는 2명 늘어 128명이 됐다. 이날 0시 기준 서울 확진자 누계는 1만4240명이다. 격리 치료 중인 환자는 6081명이다.

