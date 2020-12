IEA "韓 가정용 전기요금, OECD 주요국 중 가장저렴"

[아시아경제 김은별 기자] 한국의 가정용 전기요금이 경제협력개발기구(OECD) 주요 국가 중 가장 저렴한 것으로 조사됐다. 산업용 전기요금도 평균보다 낮은것으로 분석됐다.

19일 국제에너지기구(IEA)의 '국가별 가정용 전기요금' 자료에 따르면, 지난해 한국의 가정용 전기요금은 kWh당 8.02펜스(약 116원)로 집계됐다. 이는 IEA 회원국인 OECD 주요 26개국 중 가장 저렴한 수준이다.

2018년 기준으로 가정용 전기요금이 가장 싼 국가는 터키였고 한국이 두 번째였다. 그러나 지난해 한국의 전기요금이 8.28펜스에서 8.02펜스로 내려간 반면 터키는7.79펜스에서 8.29펜스로 오르면서 순위가 뒤집혔다.

IEA 회원국 중 OECD 26개국 가정용 전기요금의 평균은 kWh당 16.45펜스로, 한국요금은 평균의 절반 이하였다.

가정용 전기요금이 가장 비싼 국가는 독일로 kWh당 26.17펜스였다. 한국의 3배 이상이다. 2018년 가정용 전기요금이 가장 비쌌던 덴마크가 지난해 26.84펜스에서 25.18펜스로 낮아지면서 독일이 1위로 올라섰다.

지난해 한국의 산업용 전기요금은 kWh당 7.43펜스(약 107원)로 24개 조사 대상국 평균인 8.56펜스에 약간 못 미쳤다. 산업용 전기요금은 이탈리아(14.50펜스)가 가장 비쌌다. 두 번째로 비싼 영국(11.53펜스) 등 다른 국가에 비해 요금 수준이 압도적으로 높았다.

한국의 가정용 전기요금은 산업용 대비 108% 수준으로 가정용과 산업용 전기요금 간 격차가 주요국 중 가장 낮았다. 조사 대상국 평균 전기요금은 kWh당 가정용이 16.45펜스, 산업용은 8.56펜스로 가정용 전기요금이 2배가량 높았다. 격차가 가장 큰 덴마크의 경우 가정용이 산업용보다 4배나 비쌌다.

