내년 성장률 3.2%…"회복 근거 부족, 상당히 낙관적"

[아시아경제 장세희 기자]정부가 내년 우리 경제성장률을 3.2%로 전망한 가운데, 사회적 거리두기 3단계 격상 정도를 반영하지 않은 수치여서 사실상 추가 조정이 불가피하다는 지적이 나온다.

정부는 17일 '2021년 경제정책방향'을 통해 내년 경제성장률 전망치를 3.2%로 제시했다. 올해 역성장(-1.1%)의 기저효과를 고려하더라도 한국개발연구원(3.1%)과 한국은행(3.0%), 경제협력개발기구(2.8%) 등의 전망치를 웃돈다. 내년 하반기부터 본격적으로 소비가 반등할 것이라고 내다본 것이다.

이와 관련해 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 성장률 전망치를 다소 낙관적으로 봤다는 지적에 대해 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 전개 방향은 불확실성이 있지만, 최근 백신 조기 상용화 가능성에 대한 기대감도 커졌다"며 "내년 경제 성장률 전망치를 3.2%라고 제시했는데, 충분히 달성 가능하다고 본다"고 밝혔다.

하지만 정부가 전망한 내년 경제성장률(3.2%)에는 사회적 거리두기 3단계 격상 가능성은 반영되지 않았다. 또 내년 초부터 백신 접종을 시작하는 시나리오를 전제로 하고 있어 변수는 여전히 남아있는 상황이다. 이에 정부는 거리두기를 3단계로 격상할 경우 추가적인 조정이 필요하다는 입장이다.

학계에서는 코로나 19 확산세가 심화되고 있는 것을 감안했을 때 전망치 3.2%는 지나치게 낙관적이라고 지적한다.

김소영 서울대 경제학과 교수는 "내년 여름까지도 코로나 19가 끝날 가능성이 높아 보이지 않는다"며 "4차 유행도 우려되는 상황에서 성장률 전망치를 과다하게 낙관적으로 잡은 것으로 보인다"고 밝혔다.

이인호 서울대 경제학과 교수는 "올해 덜 내려가서 오히려 많이 못 올라갈 수 있다"며 "회복 근거가 불명확하다"고 덧붙였다. 그러면서 "해외 의존도가 높은 우리나라의 경우 경제 회복 속도가 더욱 느릴 수 있다"고 밝혔다.

한편 정부는 올해 성장률을 코로나 19 사태에 따른 대내외 경제 활동 위축 영향을 감안해 -1.1%를 예상했다.

