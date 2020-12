[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 17일 오전 영등포구청 별관 앞에서 북한이탈주민 및 소외계층을 위한 2020년 사랑의 김치 전달식에 참석했다.

이 날 전달식에는 영등포구의회 고기판 의장을 비롯한 구의원과 민주평화통일자문회의 반풍록 영등포구협의회장과 자문위원들이 함께 자리, 북한이탈주민을 위한 김치(10kg) 450박스 기부를 기념하며 소외계층을 향한 따스한 나눔 활동에 마음을 보탰다.

채 구청장은 "코로나19로 모두가 힘든 시기에도 따스한 나눔과 기부의 손길 이어주시는 민주평화통일회의 관계자분들께 진심으로 감사드리며, 추운 겨울 단 한 분의 구민도 소외받지 않고 따뜻한 겨울 보내실 수 있도록 구민 모두 더불어 행복한 영등포 만들어가겠다"고 전했다.

