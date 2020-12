무안군, 5.2㎞ 갯벌 탐방다리 만들어 진다

서남해안지역의 해양관광명소로 발돋움

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 우리나라 최초의 갯벌습지보호지역으로써 갯벌도립공원 지정과 람사르 습지 1732호로 등록된 무안갯벌에 탐방다리를 설치할 예정이라고 17일 밝혔다.

군은 흰발농게, 망둥어, 칠면초 등 해양보호생물 2종을 비롯한 다양한 동식물을 관찰할 수 있는 탐방로를 조성하기 위해 해제면 유월리 부터 현경면 가입리 구간 까지 총 사업비 98억 원을 투입해 무안갯벌 탐방다리 설치공사 기본 및 실시설계 용역을 진행하고 있다.

그 동안 무안갯벌 탐방다리 설치를 위해 전라남도와 해양수산부, 지역 국회의원인 서삼석 의원 등과 꾸준한 협의를 통해 지난해에 전남도 지방재정투융자심사 승인 및 지방이양사업에 반영했으며, 해수부에 오는 2021년 무안갯벌 습지보호지역 보전계획 반영 및 탐방다리 설치공사 사업승인을 신청하기로 했다.

무안갯벌 탐방다리가 설치되면 기존 탐방로구간 3.8㎞가 탐방다리와 연결돼 갯벌을 관찰할 수 있는 5.2㎞의 탐방로가 완성된다.

또한, 기존 탐방로 구간을 재정비하고 테마별로 힐링할 수 있는 소규모 정원과 휴식공간을 만들 예정이다.

탐방로 정비가 완료되면 무안황토갯벌랜드와 연계한 지역 발전 산업 인프라 구축으로 서남해안지역의 해양관광명소로 자리 잡아 갯벌도립공원 활성화에 크게 이바지할 것으로 기대된다.

김산 군수는 “무안갯벌 탐방다리가 교육적인 부분 등 무안군 관광산업의 부족한 2%를 채우길 바란다”고 말했다.

