[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] ㈜광주신세계 (대표이사 이동훈)는 본관 8층 행사장에서 오는 31일까지 고품격 프리미엄 비스포크 가구 브랜드인 ‘블랑드누아’ 팝업스토어를 연다고 17일 밝혔다.

블랑드누아 대표상품인 세라믹 식탁은 모든 자제가 친환경으로 유해물질이 전혀 없고 다리모양과 상판의 커스텀마이징이 가능하다.

쇼파는 사하라 원단으로 방수, 발수, 향균 기능까지 모두 갖추고 있으며 볼펜 낙서도 물로 슥슥 지워지는 기능성 원단이 사용됐다.

이번 팝업 스토어에는 스타투아리오(식탁)를 160만 원 할인된 290만 원에, 클라우드·피카소(쇼파)를 각 240만 원 할인된 410만 원에 판매하는 할인 행사를 진행한다.

또 100/200/300/500만 원 이상 구매시 5/10/15/30만 원 금액 할인 혜택이 주어진다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr