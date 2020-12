카카오 '어도비 플래시' 제거…웹사이트 시스템 개편

[아시아경제 부애리 기자] 카카오가 어도비 플래시 플레이어의 공식 기술 지원 종료를 앞두고 17일 시스템을 개편한다.

플래시는 웹브라우저에서 음악,동영상,게임,광고 등 멀티미디어 콘텐츠를 돌아가게 지원하는 소프트웨어다. 플래시 개발사 미국 어도비는 오는 31일부터 공식 지원을 종료한다고 발표했다.

공식 지원이 종료되면 취약점을 보완하는 패치 업데이트 역시 중단돼 보안 취약점을 악용한 해킹, 신규 악성코드 감염 등의 위험에 노출될 수 있다.

카카오는 이 같은 보안 사고를 사전에 방지하기 위해 다음(Daum) 웹사이트, 카카오TV, 다음 에디터 등의 서비스에서 현재 사용하는 플래시를 제거하고 개방형 웹 표준기술인 'HTML5', 'WebGL', 'WebAssembly' 등으로 대체한다.

카카오 측은 "플래시 관련 보안 사고를 예방하기 위해서는 콘텐츠 제작사, 웹사이트 운영사, 이용자 모두가 플래시 사용을 중단하기 위해 노력해야 한다"며 "연내 웹 표준 전환을 마무리할 예정이며 원활한 서비스 사용과 보안을 위해 브라우저ㆍ운영체제(OS) 버전을 서비스에서 제안하는 기준 이상으로 업데이트하는 것을 권장한다"고 밝혔다.

