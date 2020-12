'Fed 깜짝쇼는없었다' 뉴욕증시 혼조세 마감

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕 증시가 큰 변동성 없이 혼조세로 마감했다.

16일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 44.77포인트(0.15%) 하락한 3만154.54에, S&P 500 지수는 6.55포인트(0.18%) 상승한 3701.17에, 나스닥 지수는 63.13포인트(0.5%) 오른 1만2658.19에 거래를 마쳤다.

소비 지표 부진과 경기부양 협상 합의 가능성, 연방준비제도(Fed)의 성명 등이 이날 시장을 흔들었지만 커다란 변수는 없었다.

미 상무부가 발표한 11월 소매판매가 전월 대비 1.1% 감소하며 시장 예상치를 크게 하회한 반면 미 여야가 9000억달러 규모의 부양 법안 합의에 임박했다는 보도는 투자심리를 자극했다. 특히 경기 부양 효과가 직접적인 현금 지급 방안이 포함됐다는 점이 관심을 끌었다.

Fed는 채권 매입 정책 가이드라인을 제시했지만 시장이 기대한 매입 확대나 편입물 변경 등의 조치는 없었다. 다만 제롬 파월 Fed 의장이 경기 회복 부진시 채권 추가 매입을 할 수 있다고 설명한 것이 투자심리를 지지했다.

한 시장 관계자는 "오늘 Fed의 발표는 기존 입장과 크게 다른 것이 없어 시장에 별다른 영향을 미치지 못했다"고 설명했다.

내년 1월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당0.4%(0.20달러) 오른 47.82달러에 거래를 마쳤다. 내년 2월 인도분 금은 온스당 0.2%(3.80달러) 상승한 1859.10달러에 마감했다.

