[아시아경제 서소정 기자] GS는 16일 최대주주 등 소유주식 변동 신고를 통해 허진수 GS칼텍스&GS에너지 이사회 의장과 허명수 전 GS건설 부회장이 자녀들에게 GS주식 각각 60만주와 50만주를 증여했다고 공시했다.

허 의장은 허치홍 GS리테일 상무와 허진홍 GS건설 차장에게 각각 30만주를, 허 전 부회장은 허주홍 GS칼텍스 상무와 허태홍 GS퓨처스 대표에게 각각 27만5000주, 22만5000주를 증여했다.

