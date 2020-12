"코로나 검사 아파"…선별진료소 난동 60대男 입건

[아시아경제 이정윤 기자] 선별진료소에서 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 검사를 하는 의료진에게 욕설을 퍼붓고 차단시설을 부수려고 한 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 강남경찰서는 의료법 위반 등 혐의로 60대 남성 A씨를 조사 중이라고 16일 밝혔다.

A씨는 이날 오후 1시50분께 강남구보건소 선별진료소에서 면봉으로 검체 채취를 하던 의료지원 간호사에게 "부드럽게 하라"며 욕설을 하고 앞에 있던 아크릴 벽을 주먹으로 여러 차례 내리친 혐의를 받는다.

당시 아크릴 벽이 깨지지는 않았던 것으로 전해졌다. 의료진과 수검자의 접촉을 차단하는 아크릴 벽이 깨지면 양압·음압 시설이 망가져 선별진료소의 운영이 중단될뿐만 아니라 코로나19 전파가 일어날 수도 있어 위험한 상황이었던 것으로 전해졌다.

A씨는 출동한 경찰이 임의동행을 요구하자 이를 거부했고, 경찰은 보건소에 있는 A씨의 신분증 등을 바탕으로 그의 신원을 파악했다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기 등을 조사할 예정이다.

