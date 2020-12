박지원 "정치개입 절대 없을 것…국정원 개혁 비로소 완성"

"국회의 민주적 통제 받게 될 것"

박지원 국가정보원장은 16일 "역대 정부에서 추진했지만 미완으로 남았던 국정원 개혁이 비로소 완성됐다"면서 "앞으로 정치 개입은 절대 없을 것"이라고 말했다.

박 원장은 이날 오후 정부서울청사에서 열린 국정원장·법무부 장관·행정안전부 장관 합동 권력기관 개혁 관련 브리핑에서 국정원의 개혁이 법과 제도로 완성됐다면서 이같이 밝혔다.

지난 13일 국회를 통과한 국정원법 개정안에 대해 박 원장은 "1961년 중앙정보부 창설 이후 처음으로 국정원이 '해야 할 것'과 '하지 말아야 할 것'을 명확히 규정했다"고 평가했다.

특히 국정원의 국내 정치 개입 문제에 대해 "(기존 직무 범위에서) '국내 보안정보'를 없앴고, 정치 개입이 우려되는 조직은 해체했으며 원천적으로 설치할 수도 없게 됐다"고 강조했다.

또한 "중대한 국가 안보 사안은 국정원이 국회에 보고함으로써 국민의 대표기관인 국회에 의해 민주적 통제를 받게 될 것"이라고 설명했다.

대공수사권 경찰 이관에 대해선 "대공수사권도 정보 수집과 수사 분리의 대원칙을 실현해 인권 침해 소지를 없앴다"며 "국가안보 수사에 공백이 없도록 유관기관과의 협력을 더욱 강화하고 전담 조직 신설도 검토하겠다"고 했다.

아울러 "5.18, 세월호, 댓글 사건, 민간인 사찰 같은 국정원 관련 의혹이 두 번 다시 거론되지 않도록 진상 규명에도 끝까지 협력하겠다"고 약속했다.

박 원장은 향후 국정원이 "세계 제1의 북한·해외 정보 전문기관으로 거듭날 것"이라고 약속했다.

그는 "AI(인공지능), 인공위성 등 과학정보 역량을 강화하고, 방첩 및 산업기술 유출을 막아 국익을 수호하겠다"면서 "해킹 및 사이버 테러 대응에 역량을 집중해 국민·국가·기업을 보호하겠다"고 말했다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr