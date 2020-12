최윤희 문화체육관광부 2차관이 16일 국회에서 열린 문화체육관광위원회 전체회의에 출석하고 있다. 최 차관은 '문화는 위로입니다. 힘내라 대한민국'이란 문구가 적힌 마스크를 착용했다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.