유한킴벌리, '이른둥이'용 초소형기저귀 무상지원 3년 연장

2017년 이후 2.2㎏ 미만 이른둥이 1만8000여명 무상 지원

[아시아경제 김철현 기자] 유한킴벌리(대표 최규복)는 '이른둥이' 신생아를 대상으로 초소형 기저귀를 무상지원하는 캠페인을 3년 더 연장한다고 16일 밝혔다.

이른둥이란 임신 37주 이전이나 2.5㎏ 이하로 태어난 신생아를 의미하며 한 해에 약 3만명이 태어나고 있다고 알려져 있다. 유한킴벌리는 인큐베이터 보살핌이 필요한 2.2㎏ 미만 신생아 중 신청자를 대상으로 기저귀 무상 공급을 하고 있다. 신생아 집중치료실이 있는 병원을 중심으로 제품을 공급하고 있으며, 개인의 경우 자사몰 '맘큐'를 통해 간단한 확인을 거쳐 지원하고 있다.

유한킴벌리는 이른둥이에 대한 사회적 관심과 배려를 확산하기 위한 목적으로 2017년부터 3년 간 이 캐페인을 진행했다. 첫 해 3800여명을 시작으로 이달 초까지 약 1만8000여명에게 이른둥이 기저귀를 무상으로 제공해 왔다. 올해는 연간 기준 수혜 대상 이른둥이가 5000명을 넘을 것으로 예상된다.

이번 캠페인 연장으로 향후 3년 간 약 1만5000여명의 이른둥이들이 230만개의 초소형 기저귀를 무상으로 받을 수 있을 것으로 보인다. 유한킴벌리 관계자는 "저출산 극복에 도움이 되고자 이 캠페인을 시작했다"며 "향후 3년간 제공될 하기스 초소형 기저귀가 이른둥이 아기들이 더 건강하게 자라는 데 작은 보탬이 됐으면 한다"라고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr