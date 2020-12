1월 중순께 베트남 전달 예정

[아시아경제 기하영 기자]하나생명은 저개발국가의 신생아를 살리기 위한 '사랑의 털모자 뜨기' 캠페인을 진행한다고 16일 밝혔다. 이 캠페인은 하나생명에서 매해 진행하는 대표적인 겨울 봉사활동으로 올해로 아홉번째다.

하나금융그룹의 나눔 대축제인 '모두하나데이'의 취지를 실천하기 위해 마련된 이번 캠페인은 신생아 사망률이 높은 국가에 보낼 털모자를 임직원들이 직접 만들어 산모와 신생아의 안전한 출산과 건강관리를 지원하는 참여형 기부 봉사활동이다.

하나생명은 매년 캠페인에 신청한 임직원들에게 모자뜨기 강좌를 진행했는데 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 온라인으로 강좌를 대신했다. 하나생명 임직원들의 만든 털모자는 다음달 1월 중순에 NGO 단체인 '함께하는 사랑밭'을 통해 베트남에 전달될 예정이다.

