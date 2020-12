네오펙트, 전자약 전문 웨버인스트루먼트 인수…"해외 판로 확대"

[아시아경제 유현석 기자] 혁신 의료솔루션 전문기업 네오펙트 네오펙트 290660 | 코스닥 증권정보 현재가 3,925 전일대비 290 등락률 +7.98% 거래량 6,101,532 전일가 3,635 2020.12.16 10:17 장중(20분지연) 관련기사 네오펙트, 웨버인스트루먼트 주식 1만2300주 취득네오펙트 "와이브레인, 현대차와 퍼스널 모빌리티용 BCI 개발"네오펙트 “와이브레인, 국내 최초 우울증 전자약 시판허가 신청…내년 판매 목표” close 는 자기장 기술 기반 전자약 및 의료기기 전문기업 웨버인스트루먼트 지분 51%를 인수했다고 16일 밝혔다. 양사의 해외 영업망을 활용해 해외 경쟁력을 강화하고 검증된 제품으로 제품 포트폴리오를 확대할 계획이다.

전일 네오펙트는 웨버인스트루먼트 지분 41%를 36억원에 추가 인수했다고 공시했다. 이어 모성희 웨버인스트루먼트 대표를 대상으로 10억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다. 네오펙트는 지난 9월 조기 취득한 10%의 지분을 합해 웨버인스트루먼트 지분 총 51%와 경영권을 확보하게 됐다.

2006년 설립된 웨버인스트루먼트는 복합통증치료시스템 ‘ZEUS WAVE’, 자기장치료기 ‘TESLA-3000’ 등 물리치료 및 재활통증치료기기를 전문적으로 개발 및 생산한다. TMS(경두개 자기자극) 및 ESWT(체외충격파치료) 등 국내 전자약 상장사 리메드와 동일한 기술, 제품 라인업을 가지고 있다.

웨버인스트루먼트는 국내 재활의학과와 정형외과 병원에서 제품력을 인정받으며 2018년 매출 32억원, 영업이익 4억원, 순이익 4억원을 기록했다. 지난해에는 매출 49억원, 영업이익 14억원, 순이익 11억원을 내며 급성장했다.

최근 고성장 중인 중국 통증, 재활 시장을 공략하기 위해 북경화광보태과무유한공사와 중국 합작법인을 설립해 장비 수출 및 제조품목 인허가 업무를 진행하고 있다. 내년 유럽 진출을 목표로 현재 CE 인증도 준비 중이다.

네오펙트는 웨버인스트루먼트의 중국 영업망을 통해 네오펙트의 재활의료기기와 재활플랫폼, 관계사 와이브레인의 편두통, 우울증 치료기기 등 전자약 제품을 중국 시장에 판매할 계획이다. 국내 시장에서 호평을 받고 있는 웨버인스트루먼트의 제품군도 네오펙트의 해외 네트워크 및 영업 노하우를 활용해 미국, 유럽 등지에서 판매를 계획하고 있어 추가적인 매출 증대가 예상된다.

네오펙트 관계자는 “웨버인스트루먼트는 자기장을 활용한 전자약 기술인 TMS 기술을 보유하고 있어, TDCS(경두개 직류자극법) 기반의 전자약 플랫폼을 가진 와이브레인과 상호 보완적인 사업 시너지도 매우 클 것”이라며 “완성도 높은 전자약 플랫폼 기술을 통해 재활의학과, 정형외과, 정신과, 신경과 등의 분야에서 필요로 하는 제품 라인업을 구축하겠다”고 강조했다.

이어 “지난해 국내 매출로만 49억원을 달성한 웨버인스트루먼트는 이미 안정적인 내수 시장을 확보했고, 내년부터는 네오펙트와 해외 매출 비중을 크게 높일 것”이라며 “와이브레인 등 관계사와도 시너지를 극대화해 향후 상장을 추진할 계획이다”고 말했다.

아울러 “이번 인수로 네오펙트의 손익분기점(BEP) 시점도 앞당길 수 있을 것”이라며 “네오펙트의 인공지능 기술을 결합한 신제품 공동 개발 및 양사의 해외영업 인프라를 활용한 해외시장 경쟁력 강화를 통해 국내를 대표하는 글로벌 의료솔루션 전문기업으로 도약하겠다”고 포부를 밝혔다.

